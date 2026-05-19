Fubal, la sfida mensile in chiusura: in 9 in soli 3 punti - La classifica

Alessandra Villa: «L’anno prossimo mi impegnerò per vincere la maglia autografata del mio preferito: Pasalic»

«Giocare a Fubal è un’ottima esperienza, mi piace, spero prosegua nel tempo - racconta George -. Contro la Roma è stata per me decisiva, ho fatto undici punti. Pronosticare da tifoso o cercando di analizzare le partite? È più bello quando inserisci la vittoria, però cerco di giocare in maniera ‘tattica’, guardando i risultati precedenti e lo stato di forma delle squadre». Emiliano Poloni, partecipante di Olmo al Brembo, è secondo e vince la maglia di Kolasinac autografata: «Nella scorsa edizione, sempre ad aprile, ero arrivato quarto - ricorda Emiliano -. Ma è la fortuna del principiante, non sono un grande sportivo, anche se ho sempre tifato Atalanta. Anch’io con la Roma ho fatto tanti punti e sono riuscito a salire in classifica. Arrivare sul podio è stata una grande sorpresa però: ero ben piazzato, poi, per due settimane consecutive, verso fine mese, ho fatto zero punti e mi sono detto ”È andata”. Invece sono arrivato secondo e sono contento». Anche Alessandra Villa, di Terno d’Isola, terza in graduatoria e vincitrice di un pallone firmato dalla squadra, ricorda volentieri la sfida coi giallorossi: «Quella sera ho fatto undici punti, ho azzeccato qualsiasi cosa. Mi sono detta ‘quasi quasi finisco sul podio’ e così è stato - racconta Alessandra -. Nella lega privata coi miei amici sono prima e loro rosicano per il pallone che ho vinto (ride, ndr). Fino all’ultimo non ero sicura del podio, ma per fortuna sono riuscita a vincere il pari merito (con Simone Cabrini, Alessandra ha indovinato più top player, ndr). Sono tanto felice. L’anno prossimo mi impegnerò per vincere la maglia autografata del mio preferito: Pasalic».