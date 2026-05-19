Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città Martedì 19 Maggio 2026

Fubal, la sfida mensile in chiusura: in 9 in soli 3 punti - La classifica

IL GIOCO DE L’ECO DI BERGAMO. Manca solamente una partita per chiudere tutte le classifiche e aggiudicarsi i premi.

Lettura 2 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Fubal, la sfida mensile in chiusura: in 9 in soli 3 punti - La classifica
George Bruno, il primo classificato di aprile

L’Atalanta perde l’ultima gara casalinga della stagione, ma si qualifica alla prossima Conference League. Per i verdetti di Fubal è decisiva la gara di venerdì sera, l’ultimo atto del campionato: il match con la Fiorentina determinerà i podi della classifica generale, mensile di maggio e del girone di ritorno. Verranno decise anche le classifiche speciali: vedremo chi, in tutta la stagione, ha indovinato più risultati, chi più marcatori e chi più top player. Settimana scorsa è stato premiato il podio di aprile. George Bruno, di Bergamo, è arrivato primo e ha potuto assistere al match con il Bologna dal pitch view:

Alessandra Villa: «L’anno prossimo mi impegnerò per vincere la maglia autografata del mio preferito: Pasalic»

«Giocare a Fubal è un’ottima esperienza, mi piace, spero prosegua nel tempo - racconta George -. Contro la Roma è stata per me decisiva, ho fatto undici punti. Pronosticare da tifoso o cercando di analizzare le partite? È più bello quando inserisci la vittoria, però cerco di giocare in maniera ‘tattica’, guardando i risultati precedenti e lo stato di forma delle squadre». Emiliano Poloni, partecipante di Olmo al Brembo, è secondo e vince la maglia di Kolasinac autografata: «Nella scorsa edizione, sempre ad aprile, ero arrivato quarto - ricorda Emiliano -. Ma è la fortuna del principiante, non sono un grande sportivo, anche se ho sempre tifato Atalanta. Anch’io con la Roma ho fatto tanti punti e sono riuscito a salire in classifica. Arrivare sul podio è stata una grande sorpresa però: ero ben piazzato, poi, per due settimane consecutive, verso fine mese, ho fatto zero punti e mi sono detto ”È andata”. Invece sono arrivato secondo e sono contento». Anche Alessandra Villa, di Terno d’Isola, terza in graduatoria e vincitrice di un pallone firmato dalla squadra, ricorda volentieri la sfida coi giallorossi: «Quella sera ho fatto undici punti, ho azzeccato qualsiasi cosa. Mi sono detta ‘quasi quasi finisco sul podio’ e così è stato - racconta Alessandra -. Nella lega privata coi miei amici sono prima e loro rosicano per il pallone che ho vinto (ride, ndr). Fino all’ultimo non ero sicura del podio, ma per fortuna sono riuscita a vincere il pari merito (con Simone Cabrini, Alessandra ha indovinato più top player, ndr). Sono tanto felice. L’anno prossimo mi impegnerò per vincere la maglia autografata del mio preferito: Pasalic».

Fubal, la sfida mensile in chiusura: in 9 in soli 3 punti - La classifica
Fubal la classifica

Le classifiche: ancora tutto da decidere

Nella mensile Luca Ronchi incrementa di un solo punto, va a 15 e mantiene il primo posto, ma è tutto apertissimo: è tallonato da Angelo Baronchelli e seguono cinque partecipanti a 13: Lorella Mussinelli, Andrea Mapelli, Luca Tassetti, Mirko Lava e Christian Zenoni. Considerando anche i due a quota 12, sono in nove nel giro di tre punti. Nella graduatoria di ritorno, Fabio Bonaldi fa tre punti col Bologna, Luigi Andrea Cortesi solo due e quindi il distacco in vetta passa da +5 a +6: 100 a 94. Daniela Giupponi, tallonata da Roberto Burattin, proverà a difendere il terzo posto.

La generale si riapre, con Maurizio Ranica che resta a secco, mentre Giovanni Scaglia ne fa tre e cambia il distacco: da +11 di due settimane fa, a +9 della scorsa, a + 6 ora. 180 a 174. Seguono Luciano Nava e Fabio Bonaldi che, a 169 e 166, promettono bagarre per il terzo posto. Giovanni Scaglia, Fabio Bresciani e Luigi Andrea Cortesi guidano le graduatorie speciali, ma è tutto aperto.

I pronostici dei partecipanti

Solo 49 partecipanti su 834 indovinano il ko col Bologna (598 vittorie, 187 pareggi). In quattro indovinano lo 0-1 finale. Krstovic è il più indicato come marcatore, 620 volte, ma l’Atalanta resta a secco. Il migliore è Carnesecchi, il secondo più scelto nel pre gara: indovinano in 184. In 329 azzeccano i cartellini gialli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Olmo al Brembo
Terno d'Isola
Sport
Calcio
Arte, cultura, intrattenimento
Mass Media
Periodici
Emiliano Poloni
Alessandra Villa
George Bruno
Luigi Andrea Cortesi
Fabio Bonaldi
Maurizio Ranica
Fubal
Atalanta
Roma
Fiorentina
Conference League