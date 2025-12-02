Contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì 3 dicembre alle 15 alla New Balance Arena) l’Atalanta dovrebbe avere un volto molto diverso da quello abituale: ci sarà sicuramente spazio per le seconde linee, ma resta da capire se il turnover sarà radicale oppure contenuto.

Potrebbero esserci alcuni titolari, in particolare in difesa che ha meno abbondanza: con Scalvini ancora ai box e Kolasinac e l’ex Ahanor che di fatto hanno lo stesso ruolo, dovrebbero giocare due tra Kossounou, Hien e Djimsiti come braccetto di destra e al centro. Il posto sul centrosinistra potrebbe appunto essere di Kolasinac, al ritorno da titolare dopo oltre sette mesi.

Abbondanza a centrocampo e davanti

Più fluida la situazione negli altri reparti: sulle fasce in lizza Zalewski (probabile), Bernasconi, Bellanova e Zappacosta. Una delle maglie di centrocampo dovrebbe essere di Musah o Brescianini in coppia con Pasalic (ma non escluso Ederson). A riposo de Roon. Davanti dovrebbe andare in campo l’attacco «B», con Scamacca, Lookman e De Ketelaere fuori: spazio a Krstovic, Sulemana-Maldini (possibile staffetta) e Samardzic. In porta è probabile che giochi Sportiello.

Informazioni sui biglietti di Atalanta-Cagliari

Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, l’Atalanta ospiterà il Cagliari nella tradizionale partita di Natale alla New Balance Arena. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45.

I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 10 di giovedì 4 dicembre e resteranno in vendita fino al fischio d’inizio, salvo esaurimento. Saranno acquistabili online su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al Ticketing Point della New Balance Arena durante i giorni di apertura.

Tariffe e promozioni speciali

Per i ragazzi Under 14 è prevista una tariffa speciale, mentre i bambini Under 10 potranno usufruire di una promozione dedicata nei settori Tribuna Rinascimento, Tribuna Rinascimento G, Tribuna Ovest e Tribuna Onore, acquistabile solo al Ticketing Point della New Balance Arena e vincolata all’acquisto di un biglietto intero.

Prezzi principali (commissioni escluse):

Curva Nord e Sud: 22 € intero, 18 € ridotto U16

Tribuna Rinascimento: 55 € intero, 40 € ridotto, 5 € promo U10

Tribuna Onore: 70 € intero, 50 € ridotto, 5 € promo U10

Pitch View: 80 € intero, 60 € ridotto

I residenti in Sardegna potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti, disponibili online e nei punti vendita Vivaticket dal 8 al 12 dicembre.

Ticketing Point e rivendita

Il giorno della partita, il Ticketing Point aprirà 4 ore prima dell’inizio. Sarà possibile acquistare biglietti disponibili e ricevere assistenza per problemi su abbonamenti o titoli d’ingresso. La rivendita del proprio posto è consentita a partire dal sesto giorno prima della gara fino a 48 ore prima del calcio d’inizio.

Avviso ai tifosi