Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025
Atalanta, Kolasinac, titolare dopo 7 mesi?
Le info sui biglietti del Christmas Match
CALCIO. Ottavi di finale alla New Balance Arena contro il Genoa: i big dovrebbero riposare, soprattutto in attacco. In difesa turnover meno marcato.
Bergamo
Contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì 3 dicembre alle 15 alla New Balance Arena) l’Atalanta dovrebbe avere un volto molto diverso da quello abituale: ci sarà sicuramente spazio per le seconde linee, ma resta da capire se il turnover sarà radicale oppure contenuto.
Potrebbero esserci alcuni titolari, in particolare in difesa che ha meno abbondanza: con Scalvini ancora ai box e Kolasinac e l’ex Ahanor che di fatto hanno lo stesso ruolo, dovrebbero giocare due tra Kossounou, Hien e Djimsiti come braccetto di destra e al centro. Il posto sul centrosinistra potrebbe appunto essere di Kolasinac, al ritorno da titolare dopo oltre sette mesi.
Abbondanza a centrocampo e davanti
Più fluida la situazione negli altri reparti: sulle fasce in lizza Zalewski (probabile), Bernasconi, Bellanova e Zappacosta. Una delle maglie di centrocampo dovrebbe essere di Musah o Brescianini in coppia con Pasalic (ma non escluso Ederson). A riposo de Roon. Davanti dovrebbe andare in campo l’attacco «B», con Scamacca, Lookman e De Ketelaere fuori: spazio a Krstovic, Sulemana-Maldini (possibile staffetta) e Samardzic. In porta è probabile che giochi Sportiello.
Informazioni sui biglietti di Atalanta-Cagliari
Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, l’Atalanta ospiterà il Cagliari nella tradizionale partita di Natale alla New Balance Arena. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45.
I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 10 di giovedì 4 dicembre e resteranno in vendita fino al fischio d’inizio, salvo esaurimento. Saranno acquistabili online su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al Ticketing Point della New Balance Arena durante i giorni di apertura.
Tariffe e promozioni speciali
Per i ragazzi Under 14 è prevista una tariffa speciale, mentre i bambini Under 10 potranno usufruire di una promozione dedicata nei settori Tribuna Rinascimento, Tribuna Rinascimento G, Tribuna Ovest e Tribuna Onore, acquistabile solo al Ticketing Point della New Balance Arena e vincolata all’acquisto di un biglietto intero.
Prezzi principali (commissioni escluse):
Curva Nord e Sud: 22 € intero, 18 € ridotto U16
Tribuna Rinascimento: 55 € intero, 40 € ridotto, 5 € promo U10
Tribuna Onore: 70 € intero, 50 € ridotto, 5 € promo U10
Pitch View: 80 € intero, 60 € ridotto
I residenti in Sardegna potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti, disponibili online e nei punti vendita Vivaticket dal 8 al 12 dicembre.
Ticketing Point e rivendita
Il giorno della partita, il Ticketing Point aprirà 4 ore prima dell’inizio. Sarà possibile acquistare biglietti disponibili e ricevere assistenza per problemi su abbonamenti o titoli d’ingresso. La rivendita del proprio posto è consentita a partire dal sesto giorno prima della gara fino a 48 ore prima del calcio d’inizio.
Avviso ai tifosi
Atalanta BC invita a utilizzare solo i canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti: atalanta.vivaticket.it, ricevitorie abilitate e Ticketing Point. Acquisti da privati o canali non autorizzati comportano rischi di truffe o biglietti falsi. Eventuali problemi devono essere segnalati a [email protected] con foto del titolo d’ingresso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA