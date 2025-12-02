Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

Atalanta, Kolasinac, titolare dopo 7 mesi?
Le info sui biglietti del Christmas Match

CALCIO. Ottavi di finale alla New Balance Arena contro il Genoa: i big dovrebbero riposare, soprattutto in attacco. In difesa turnover meno marcato.

Il difensore Sead Kolasinac potrebbe tornare titolare dopo sette mesi
(Foto di Afb)

Bergamo

Contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì 3 dicembre alle 15 alla New Balance Arena) l’Atalanta dovrebbe avere un volto molto diverso da quello abituale: ci sarà sicuramente spazio per le seconde linee, ma resta da capire se il turnover sarà radicale oppure contenuto.

Qui le parole della vigilia di Raffaele Palladino.

Potrebbero esserci alcuni titolari, in particolare in difesa che ha meno abbondanza: con Scalvini ancora ai box e Kolasinac e l’ex Ahanor che di fatto hanno lo stesso ruolo, dovrebbero giocare due tra Kossounou, Hien e Djimsiti come braccetto di destra e al centro. Il posto sul centrosinistra potrebbe appunto essere di Kolasinac, al ritorno da titolare dopo oltre sette mesi.

Abbondanza a centrocampo e davanti

Più fluida la situazione negli altri reparti: sulle fasce in lizza Zalewski (probabile), Bernasconi, Bellanova e Zappacosta. Una delle maglie di centrocampo dovrebbe essere di Musah o Brescianini in coppia con Pasalic (ma non escluso Ederson). A riposo de Roon. Davanti dovrebbe andare in campo l’attacco «B», con Scamacca, Lookman e De Ketelaere fuori: spazio a Krstovic, Sulemana-Maldini (possibile staffetta) e Samardzic. In porta è probabile che giochi Sportiello.

Informazioni sui biglietti di Atalanta-Cagliari

Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, l’Atalanta ospiterà il Cagliari nella tradizionale partita di Natale alla New Balance Arena. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45.

I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 10 di giovedì 4 dicembre e resteranno in vendita fino al fischio d’inizio, salvo esaurimento. Saranno acquistabili online su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al Ticketing Point della New Balance Arena durante i giorni di apertura.

Tariffe e promozioni speciali

Per i ragazzi Under 14 è prevista una tariffa speciale, mentre i bambini Under 10 potranno usufruire di una promozione dedicata nei settori Tribuna Rinascimento, Tribuna Rinascimento G, Tribuna Ovest e Tribuna Onore, acquistabile solo al Ticketing Point della New Balance Arena e vincolata all’acquisto di un biglietto intero.

Prezzi principali (commissioni escluse):
Curva Nord e Sud: 22 € intero, 18 € ridotto U16
Tribuna Rinascimento: 55 € intero, 40 € ridotto, 5 € promo U10
Tribuna Onore: 70 € intero, 50 € ridotto, 5 € promo U10
Pitch View: 80 € intero, 60 € ridotto

I residenti in Sardegna potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti, disponibili online e nei punti vendita Vivaticket dal 8 al 12 dicembre.

Ticketing Point e rivendita

Il giorno della partita, il Ticketing Point aprirà 4 ore prima dell’inizio. Sarà possibile acquistare biglietti disponibili e ricevere assistenza per problemi su abbonamenti o titoli d’ingresso. La rivendita del proprio posto è consentita a partire dal sesto giorno prima della gara fino a 48 ore prima del calcio d’inizio.

Avviso ai tifosi

Atalanta BC invita a utilizzare solo i canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti: atalanta.vivaticket.it, ricevitorie abilitate e Ticketing Point. Acquisti da privati o canali non autorizzati comportano rischi di truffe o biglietti falsi. Eventuali problemi devono essere segnalati a [email protected] con foto del titolo d’ingresso.

Bergamo
Sport
Calcio
Coppa Italia
Sead Kolasinac
Marco Sportiello
Atalanta
Genoa