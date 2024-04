Camminata Nerazzurra, maglia «griffata» Percassi

Via alle iscrizioni per la 15ª Camminata Nerazzurra, 48 ore dopo l’ arrivo delle nuove magliette autografate dal presidente nerazzurro Antonio Percassi. Pronte pure le magliette che indosseranno i partecipanti alla prima Cronoscalata nerazzurra, novità assoluta della corrente edizione. Procediamo con ordine. La tradizionale Camminata Nerazzurra non competitiva prenderà il via la mattina di domenica 19 maggio dal Sentierone; la Cronoscalata la sera precedente, ancora dal Sentierone. Il tutto organizzato dal Centro coordinamento del Club Amici dell’Atalanta (dal 1966 raggruppa il maggior numero di sezioni di sostenitori) con l’appoggio di Map, agenzia di comunicazione di Massimiliano Pezzoni.

Camminata nerazzurra 2024: maglia cronoscalata I preposti all’imponente iniziativa ritengono possibile battere il record di partecipazione, fissato nel giugno del 2018 in 18mila concorrenti. Più sarà il numero di chi prenderà il via e più alta, ovviamente, sarà l’entità del ricavato da devolvere in beneficenza. Ad oggi l’ammontare della somma girata alle Associazioni onlus bergamasche supera i 600mila euro. A garantire il regolare svolgimento di entrambi gli eventi saranno oltre 200 volontari sui percorsi e naturalmente sul Sentierone. Di 6, 10 e 17 chilometri i percorsi della Camminata. Quanto alla Cronoscalata «Centro città-San Vigilio», con la piena collaborazione del Cus dell’Università di Bergamo, la stessa si snoderà per 3 chilometri: i concorrenti si daranno battaglia in batterie di quattro partendo distanziati di 4 minuti l’una dall’ altra.

Come iscriversi