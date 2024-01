Camminata Nerazzurra, il ritorno: appuntamento domenica 19 maggio

Ritorna dopo la forzata pausa dello scorso anno la Camminata Nerazzurra, organizzata come sempre dal Centro Coordinamento degli Amici dell’Atalanta. Sarà la 15esima edizione, con partenza e arrivo sul Sentierone (come le precedenti). Assolte le pratiche burocratiche, è ufficiale la data dell’evento: la mattina di domenica 19 maggio . La macchina operativa, che si avvale di circa 200 volontari , è già al lavoro per far sì che ogni cosa fili per il verso giusto. La media dei partecipanti si è stabilizzata intorno ai 12mila, con punta massima di 18mila stabilita nel 2020 . I concorrenti indosseranno l’esclusiva maglietta autografata da un illustre personaggio della stessa Atalanta.

Ad oggi la maglietta ha portato le firme di Strömberg, Gasperini, Raimondi e Gomez, tanto per citarne qualcuno. «Sono sicuro - parole del presidente Marino Lazzarini - che si ripeterà il successo passato: sarà spettacolare vedere l’ interminabile serpentone di tifosi e simpatizzanti atalantini invadere allegramente il percorso che dal centro città giungerà in Città Alta e ritorno. La data coinciderà con la penultima di campionato: solo per scaramanzia non dirò quale obiettivo si potrebbe festeggiare proprio in quella occasione». Gli fa eco il vice presidente Roberto Selini: «Ho provato una indescrivibile emozione allorquando, in vacanza su una spiaggia estera, ho incontrato papà, mamma e tre figlioletti con la maglietta della Camminata dell’estate 2010 sulle spalle». I dettagli della manifestazione verranno pubblicati quanto prima.