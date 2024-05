Camminata nerazzurra, tutto pronto. E quest’anno anche la cronoscalata

Oltre alla classica corsa non competitiva in programma domenica 19 maggio, ci sarà infatti anche una cronoscalata dedicata agli sportivi, una prova competitiva individuale a cronometro su percorso stradale. La marcia non competitiva resta però il fiore all’occhiello della manifestazione, senza dimenticare la solidarietà, dato che la camminata, promossa dal Centro di Coordinamento “Club Amici dell’Atalanta” in collaborazione con Map Comunicazione, devolverà come sempre parte del ricavato in beneficenza.

Antonio Percassi ospite d’onore

Ospite d’onore di questa edizione sarà il presidente Antonio Percassi: sua la firma sulla maglia ufficiale 2024, quella che sarà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione e che andrà ad arricchire la collezione dei veterani di questa importante iniziativa.

Il Villaggio nerazzurro

Si parte sabato 18 maggio alle 10,30 con l’inaugurazione del “Villaggio Nerazzurro” in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, in pieno centro città. Questa prima parte della manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini: ci saranno prove di abilità con una porta di calcio gonfiabile, calciobalilla e un’area sarà attrezzata con gonfiabili aperti a tutti i piccoli.

Sabato alle 16 è prevista una grande merenda per tutti i bambini e durante tutto il fine settimana verrà organizzato un laboratorio a cura di Villa Sant’Apollonia per introdurre i piccoli all’importanza di una corretta igiene orale.

La cronoscalata nerazzurra

La vera novità 2024 è la prima edizione della cronoscalata nerazzurra, una corsa a cronometro individuale organizzata in collaborazione con il Cus di Bergamo, il Centro Universitario Sportivo, e patrocinata dal Comune di Bergamo. La gara a cronometro si svolgerà sabato 18 maggio con partenza alle 18.30 dal Sentierone e arrivo in San Vigilio: tre chilometri su strada, con un dislivello di 220 metri da affrontare individualmente, a gruppi di minimo 5 persone o con la propria società sportiva. Una prova di forza e resistenza per tutti i runners provetti, per gli appassionati di corsa, per gli amanti dei trails e per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova.

La camminata nerazzura

Alle ore 7.30 ci sarà la celebrazione della Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. Quest’anno torna la partenza collettiva, uno dei momenti più emozionanti della camminata, quando i partecipanti sono chiamati a passare sotto al grande arco gonfiabile che segna il via alla non competitiva. Il colpo d’occhio è di sicuro effetto, con il lungo serpentone nerazzurro che inizia a snodarsi dal Sentierone per invadere festoso tutta la città.

Il taglio del nastro da parte del presidente Percassi è fissato per le 8.45. Dietro di lui migliaia di persone pronte ad affrontare, ognuna con il proprio passo, i percorsi di 6, 10 e 17 chilometri lungo le vie di Città Alta e Bassa. Su tutti i tracciati saranno presenti dei punti di ristoro.

La premiazione dei gruppi partecipanti avverrà alle 10.30 e ci sarà un’estrazione di premi.Ad ogni partecipante, all’arrivo, verrà consegnata una borsa con generi di conforto, compresa nella quota di iscrizione alla marcia insieme alla maglietta ufficiale. Per chi lo vorrà e per chi avrà la necessità di sciogliere i muscoli dopo la corsa, ci sarà la possibilità di ricevere un massaggio da parte degli esperti di Synlab.

La beneficenza

Parte del ricavato della camminata nerazzurra sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni di Bergamo operanti sul territorio. Nel corso delle quattordici passate edizioni, con oltre 235mila partecipanti totali, sono stati donati più di 600mila euro.

Le iscrizioni