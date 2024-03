«Camminata», sale la febbre. A fine mese via alle iscrizioni

In parecchi hanno già chiesto al Centro di coordinamento del Club Amici dell’ Atalanta le modalità per iscriversi alla Camminata nerazzurra, la tradizionale marcia non competitiva, in programma domenica 19 maggio lungo le vie della città e dei colli di Bergamo Alta.

Le prenotazioni inizieranno verso fino mese. A riceverle saranno le sedi di una trentina delle sezioni appartenenti agli stessi «Amici» unitamente alla segreteria del Centro di coordinamento. Inoltre come in passato sarà attivato un apposito canale digitale. La consistente richiesta di partecipazione può essere motivata nell’ annuncio, pubblicato due settimane fa dal nostro giornale che da sempre patrocina la storica associazione di tifosi nerazzurri, della maglietta con tanto di foto e autografo da parte del presidente Antonio Percassi.

Il numero uno del club nerazzurro ha dato l’ ampia disponibilità come del resto i suoi «predecessori» Gasperini, Bellini, Stromberg, Raimondi tanto per citarne qualcuno. Anche nella prossima edizione (la quindicesima) il ricavato verrà devoluto a varie istituzioni onlus presenti sul territorio: a oggi sono stati distribuiti più di 600 mila euro. Tre i percorsi della nuova camminata, di 6, 10 e 17 chilometri. Alla vigilia della manifestazione verranno allestiti sul Sentierone diversi giochi e attività in attesa della camminata.