Casalini e Belotti oro nel sincro, ma non insieme

Si chiudono con il classico botto finale per la Bergamo Tuffi i Campionati italiani assoluti indoor di Torino. Nella giornata conclusiva, dedicata al sincro, sono finiti sul gradino più alto del podio sia Francesco Casalini, sia Stefano Belotti.

Casalini (anno 2004, portacolori della Marina Militare) ha conquistato la medaglia d’oro nel sincro dalla piattaforma in coppia con Julian Verzotto (Aniene). I due hanno subito presentato il loro biglietto da visita, piazzandosi in prima posizione alle eliminatorie, per poi confermare in finale tale posizione davanti alla coppia delle Fiamme Oro, composta da Alessio Nascimbeni e Milo Zangara. «Ci siamo stupiti entrambi per la costanza della nostra prestazione - ha sottolineato Casalini -, è stata una prova in crescendo e siamo soddisfatti di questo risultato».

Percorso diverso per Belotti (2004, Fiamme Gialle) nel sincro dal trampolino da tre metri, in coppia con Matteo Santoro (Marina Militare). I due si sono piazzati al secondo posto nelle eliminatorie, alle spalle di Giovanni Tocci (Esercito) e Lorenzo Marsaglia (Marina Militare), ma poi in finale hanno conquistato la medaglia d’oro, superando i 411 punti e vincendo con quasi 15 lunghezze di distacco sulla coppia avversaria. «Il lavoro di coppia ha funzionato particolarmente bene - ha dichiarato Belotti - e questo nel sincro fa la differenza».

Belotti in gara in Messico