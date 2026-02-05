Casse firma il miglior tempo nelle prove olimpiche di discesa libera

Per la caccia alle medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina bisognerà fare i conti anche con Mattia Casse. Il piemontese/bergamasco, che sabato 7 febbraio nella discesa farà il suo esordio assoluto ai Giochi, ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata sulla Stelvio, la mitica pista di Bormio. In 1’52”85 ha preceduto gli altri due azzurri Florian Schieder e Giovanni Franzoni. In un passaggio ha mancato una porta, salto peraltro di fatto ininfluente sul tempo.