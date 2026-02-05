Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 05 Febbraio 2026

Casse firma il miglior tempo nelle prove olimpiche di discesa libera

MILANO-CORTINA. Lo sciatore piemontese/bergamasco brilla nei test sulla pista Stelvio, in attesa della gara di sabato 7 febbraio. «Mi piace questa pista».

Lo sciatore piemontese/bergamasco Mattia Casse, 35 anni, brillante nelle prove di libera
Lo sciatore piemontese/bergamasco Mattia Casse, 35 anni, brillante nelle prove di libera
(Foto di Ansa)

Per la caccia alle medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina bisognerà fare i conti anche con Mattia Casse. Il piemontese/bergamasco, che sabato 7 febbraio nella discesa farà il suo esordio assoluto ai Giochi, ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata sulla Stelvio, la mitica pista di Bormio. In 1’52”85 ha preceduto gli altri due azzurri Florian Schieder e Giovanni Franzoni. In un passaggio ha mancato una porta, salto peraltro di fatto ininfluente sul tempo.

I big si «nascondono»

«Mi piacciono molto questa pista e questa neve - le sue considerazioni dopo la prova -: ogni giorno migliora. Spero che nei prossimi giorni ci sia più ghiaccio». Come ampiamente preventivabile, alcuni fra i big si sono «nascosti»: Kriechmayr 12°, Paris 16°, Odermatt 23° e Von Allmen 26°, tutti a circa due secondi.

