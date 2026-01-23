Casse manca il podio per 15 secondi, ma centra il pass olimpico per 17

Mattia Casse per 15 centesimi di secondo perde il podio, ma per 17 stacca il pass olimpico. È il responso in chiave bergamasca del superG di Kitzbühel: sulla mitica Streif in 25 sono racchiusi in meno di un secondo in una gara velocissima (superati i 142 orari). Casse, poliziotto valsusino di nascita ma da anni residente a Bergamo, ha centrato una prestigiosa sesta posizione grazie a una prova solida e tutta all’attacco. Un sesto posto che, come detto all’inizio, da un lato lascia l’amaro in bocca, ma dall’altro apre scenari e sogni a cinque cerchi. E sono tre i centesimi che hanno permesso allo svizzero Marco Odermatt di vincere e precedere il connazionale Franjo Von Allmen; l’austriaco Stefan Babinsky terzo a 25. Il leader elvetico rafforza così il primato sia nella classifica generale sia in quella di specialità. L’inossidabile Paris ha chiuso ottavo, l’astro nascente Franzoni 12°. «So che posso essere ancora più veloce», le impressioni di Mattia Casse. Sabato 24 gennaio la discesa libera (ore 11,30 diretta RaiDue ed Eurosport).