Casse porta i sogni al cancelletto: superG in Colorado per restare tra i big

«Sarà un anno importante perché ci sono le Olimpiadi, ma prima c’è tutto un viaggio da fare». Il viaggio agonistico di Mattia Casse verso le Olimpiadi invernali comincia giovedì 27 novembre (alle 19 italiane) con il superG di Copper Mountain, in Colorado, sulle nevi americane. L’obiettivo del 35enne poliziotto piemontese ma ormai bergamasco d’adozione con residenza a Chiuduno è partire col piede giusto per confermarsi nel gruppo dei più forti di cui fa parte dopo la vittoria nel superG in Valle Gardena nel dicembre scorso.