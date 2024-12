Casse pregustava il podio, ma Monney vince e lo butta già dal podio

Mattia Casse pregustava già la medaglia di bronzo, ma è stato bruscamente buttato giù dal podio della discesa libera di Bormio di sabato 28 dicembre. A scompaginare i piani suoi e dei due atleti che lo precedevano - lo svizzero Franjo Von Allmen e il canadese Cameron Alexander - ha pensato un altro elvetico, Alexis Monney: sceso quando per il podio i giochi sembravano fatti, ha sorpreso tutti firmando il primo podio e la prima vittoria in carriera a 24 anni. Il tutto sul filo dei centesimi: Casse, piemontese residente a Chiuduno, per soli sette ha dovuto accontentarsi della medaglia di «legno» riservata ai quarti classificati.