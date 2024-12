Casse da sogno in Val Gardena: primo successo in carriera in Coppa del Mondo

La discesa perfetta. È quella che nel superG andato in scena venerdì 20 dicembre sulla Saslong della Val Gardena ha permesso a Mattia Casse di vincere la sua prima gara in Coppa del Mondo. Il 34enne portacolori delle Fiamme Oro, dopo aver ben figurato nelle prove della discesa che andrà i pista sabato, in un superG estremamente veloce non ha praticamente sbagliato niente proponendo una sciata sempre all’attacco grazie alla quale, partito con il pettorale numero 10, è piombato sul traguardo in luce verde (1’28”23 il suo tempo) accomodandosi nel leader’s corner dove con non poca sofferenza ha atteso che tutti i concorrenti giungessero al traguardo visto che la pista gardenese ha spesso riservato sorprese con i numeri alti.