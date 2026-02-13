Sport / Val Calepio e Sebino
Venerdì 13 Febbraio 2026
Cbl, appuntamento con la storia: finale di Coppa Italia contro Talmassons
VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE. La partita è in programma sabato 14 febbraio alle 17 a Latisana. Dell’Orto: «Orgogliosi del nostro percorso». Cominetti: «Un vanto per la pallavolo bergamasca».
Appuntamento con la storia per la Cbl Costa Volpino, che sabato 14 febbraio alle 17 disputerà la finale della Coppa Italia di Serie A2 femminile di volley: scenderà in campo a Latisana, «casa» del Talmassons. Le squadre sono entrambe al comando della classifica della Pool Promozione, con 21 punti, a fianco del Brescia, e sono le favorite per la promozione in A1.
Dell’Orto: «Un sogno diventato realtà»
«Partecipare alla finale di coppa è un sogno che è diventato realtà - ammette il general manager della Cbl, Roberto Dell’Orto -: siamo partiti tanti anni fa dalla Serie D e ora ci confrontiamo con alcune tra le più forti realtà italiane. La finale possiamo vincerla o perderla, ma resteremo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a costruire». «Aver raggiunto la finale è motivo di grande orgoglio per noi, ma anche per tutto il movimento pallavolistico bergamasco», gli fa eco il tecnico bergamasco Luciano Cominetti. «Arrivare in finale è una soddisfazione per tutto il percorso che abbiamo fatto», dice la schiacciatrice laterale Aurora Pistolesi.
Coach Cominetti avrà la squadra al completo, e schiererà Dell’Orto in regia, la tedesca Scharmann opposta, Brandi e Pizzolato al centro, Pistolesi e Mangani a lato, Gamba libero. La partita verrà trasmessa in diretta da Volleyballworld.Tv e su Dazn.
© RIPRODUZIONE RISERVATA