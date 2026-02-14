Cbl, cuore, orgoglio e trionfo: la Coppa Italia di A2 è bergamasca, Talmassons ko

Lotta, impresa, trionfo . Sabato 14 febbraio a Latisana la Cbl Costa Volpino firma il successo che scrive la storia del club, conquistando la Coppa Italia di volley A2 femminile sul campo del Talmassons, che al pari delle orobiche (e di Brescia) è al comando della Pool Promozione di A2 ed è tra le grandi favorite per la conquista dell’A1.

Un colpaccio che illumina la stagione ed esalta la qualità della squadra di Luciano Cominetti, capace d’imporsi in 4 set (25-23, 24-26, 28-26, 26-24) lottati punto a punto con gioco, orgoglio e cuore. Dopo aver vinto il primo parziale, la Cbl subisce il ritorno della padrone di casa ma ha il merito di rimanere sul pezzo impedendo a Talmassons di prendere fiducia e di accendere l’entusiasmo del pubblico.Lo sprint nel terzo set apre la strada alla volata finale, sino al definitivo 26-24 del quarto parziale che regala partita e Coppa Italia alle bergamasche.