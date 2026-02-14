Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Cbl, cuore, orgoglio e trionfo: la Coppa Italia di A2 è bergamasca, Talmassons ko

VOLLEY FEMMINILE. Sabato 14 febbraio, a Latisana, la squadra di Cominetti s’impone in 4 set sul campo delle friulane, rivali per la promozione in A1. Mvp della partita Pistolesi (20 punti), gran prova di Scharmann.

Il trionfo della Cbl, vincitrice della Coppa Italia di A2: in finale Costa Volpino ha battuto in 4 set le padrone di casa di Talmassons sul campo di Latisana
(Foto di Lvf)

Lotta, impresa, trionfo. Sabato 14 febbraio a Latisana la Cbl Costa Volpino firma il successo che scrive la storia del club, conquistando la Coppa Italia di volley A2 femminile sul campo del Talmassons, che al pari delle orobiche (e di Brescia) è al comando della Pool Promozione di A2 ed è tra le grandi favorite per la conquista dell’A1.

Un colpaccio che illumina la stagione ed esalta la qualità della squadra di Luciano Cominetti, capace d’imporsi in 4 set (25-23, 24-26, 28-26, 26-24) lottati punto a punto con gioco, orgoglio e cuore. Dopo aver vinto il primo parziale, la Cbl subisce il ritorno della padrone di casa ma ha il merito di rimanere sul pezzo impedendo a Talmassons di prendere fiducia e di accendere l’entusiasmo del pubblico.Lo sprint nel terzo set apre la strada alla volata finale, sino al definitivo 26-24 del quarto parziale che regala partita e Coppa Italia alle bergamasche.

Mvp della gara Aurora Pistolesi, a segno con 20 punti, ma giganteggia anche la tedesca Lena Grosse Scharmann con 19 punti.

