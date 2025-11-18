Cbl, la lunga attesa è finita: finalmente Martinez Ortiz è rossoblù

La schiacciatrice caraibica sbarca nel campionato di A2 femminile dopo aver giocato in mezzo mondo, in Giappone, Kazakistan, Albania e Grecia. «Giocare in Italia è un passo importante per la mia carriera e darò il massimo. Ringrazio staff, dirigenti e compagne per l’accoglienza ricevuta da parte di questa nuova grande famiglia», ha detto Martinez Ortiz che potrebbe debuttare già sabato 22 a Viadana nel match contro Casalmaggiore.