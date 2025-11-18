Sport / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025
Cbl, la lunga attesa è finita: finalmente Martinez Ortiz è rossoblù
VOLLEY. Dopo oltre 10 giorni in stand-by per questioni di tesseramento, martedì 18 novembre Costa Volpino ha ufficializzato l’arrivo della 26enne schiacciatrice cubana. «Felice di essere in Italia, passo importante per me».
L’attesa è finita, la Cbl Costa Volpino può finalmente accogliere la 26enne cubana Regla Martinez Ortiz, ora ufficialmente una giocatrice rossoblù.
L’annuncio è arrivato martedì 18 novembre dopo oltre dieci giorni in stand-by, compresa una permanenza forzata ad Atene, per formalizzare il tesseramento.
La schiacciatrice caraibica sbarca nel campionato di A2 femminile dopo aver giocato in mezzo mondo, in Giappone, Kazakistan, Albania e Grecia. «Giocare in Italia è un passo importante per la mia carriera e darò il massimo. Ringrazio staff, dirigenti e compagne per l’accoglienza ricevuta da parte di questa nuova grande famiglia», ha detto Martinez Ortiz che potrebbe debuttare già sabato 22 a Viadana nel match contro Casalmaggiore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA