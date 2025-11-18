Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Cbl, la lunga attesa è finita: finalmente Martinez Ortiz è rossoblù

VOLLEY. Dopo oltre 10 giorni in stand-by per questioni di tesseramento, martedì 18 novembre Costa Volpino ha ufficializzato l’arrivo della 26enne schiacciatrice cubana. «Felice di essere in Italia, passo importante per me».

Dopo una lunga attesa Regla Martinez Ortiz, 26 anni schiacciatrice cubana, è la new-entry della Cbl Costa Volpino per il campionato di Serie A2 femminile:
Dopo una lunga attesa Regla Martinez Ortiz, 26 anni schiacciatrice cubana, è la new-entry della Cbl Costa Volpino per il campionato di Serie A2 femminile:

L’attesa è finita, la Cbl Costa Volpino può finalmente accogliere la 26enne cubana Regla Martinez Ortiz, ora ufficialmente una giocatrice rossoblù.

L’annuncio è arrivato martedì 18 novembre dopo oltre dieci giorni in stand-by, compresa una permanenza forzata ad Atene, per formalizzare il tesseramento.

La schiacciatrice caraibica sbarca nel campionato di A2 femminile dopo aver giocato in mezzo mondo, in Giappone, Kazakistan, Albania e Grecia. «Giocare in Italia è un passo importante per la mia carriera e darò il massimo. Ringrazio staff, dirigenti e compagne per l’accoglienza ricevuta da parte di questa nuova grande famiglia», ha detto Martinez Ortiz che potrebbe debuttare già sabato 22 a Viadana nel match contro Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Regla Martinez Ortiz
Cbl Costa Volpino