Cdk, Musso, Scalvini e Zappacosta preparano il rientro contro la Juventus

Come sempre il giorno dopo la partita, anche giovedì 28 settembre la ripresa è stata in due gruppi per l’Atalanta: i titolari di Verona hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri si sono allenati disputando una partitella con l’Under 23. La partita di Verona, non esaltante sul piano del gioco ma che ha fruttato tre punti preziosi, non ha prodotto nessun giocatore infortunato e dunque Gasp quasi l’imbarazzo della scelta per pensare allo schieramento che sfiderà i bianconeri, che in classifica hanno un punto in più dei bergamaschi.