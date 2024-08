Champions, al via i playoff per le ultime 7 qualificate

Giovedì 29 il sorteggio

Giovedì 29 a Montecarlo ci sarà il sorteggio con il nuovo format: non più 32 squadre, otto gironi da quattro squadre e le prime due qualificate agli ottavi di finale, ma 36 squadre inserite in un unico maxi girone e ordinate in quattro fasce da nove in base al loro ranking. Non saranno più tre le avversarie e sei le partite del girone eliminatorio, le rivali saranno addirittura otto perché ogni squadra sfiderà due compagini di ogni fascia ed è stata eliminata in questa fase la formula dell’andata e ritorno. Non ci potranno essere derby tra formazioni dello stesso Paese. Le prime otto classificate del maxi girone accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dalla 9ª alla 24ª si sfideranno in spareggi (andata e ritorno) per completare la griglia degli ottavi. Da lì in avanti è stata confermata la formula tradizionale. Le squadre classificate dalla 25ª alla 36ª posizione saranno estromesse e non scenderanno in Europa League.