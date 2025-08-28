Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Champions League, il sorteggio: l’Atalanta affronta il Chelsea a Bergamo. Trasferte con Psg, Francoforte e Marsiglia - Video

IL SORTEGGIO. Il sorteggio di Montecarlo ha sancito il suo verdetto: i nerazzurri se la vedranno con Club Brugge, Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Club Bilbao, Union Sg.

Redazione Web
Redazione Web
Il sorteggio a Montecarlo per la nuova stagione della Champions League 2025/26: Zlatan Ibrahimovic con il cartellino dell’Atalanta
Il sorteggio a Montecarlo per la nuova stagione della Champions League 2025/26: Zlatan Ibrahimovic con il cartellino dell’Atalanta
(Foto di Ansa)

Il sorteggio di Montecarlo - trasmesso in diretta anche sul nostro sito e su Bergamo Tv - ha sancito nella serata del 28 agosto il suo verdetto: ecco le squadre che l’Atalanta affronterà nel suo cammino nella stagione della Champions League 2025/26. Otto formazioni, tutte da affrontare una sola volta, con quattro partite in casa e altrettante in trasferta. L’Atalanta affronterà il Chelsea a Bergamo e il Paris Saint Germain in trasferta tra le squadre della prima fascia. Juric e compagni se la vedranno con Chelsea, Club Brugge, Slavia Praga e Athletic Club in casa; Paris Saint Germain, Eintracht Francoforte, Olympique Marsiglia e Union St. Gilloise in trasferta.

L’intervista a Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, dopo il sorteggio di Champions League. Video di Matteo De Sanctis

Marino: stagione fantastica

«Il mister vive con grande emozione e passione questa avventura in Champions - ha dichiarato il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, dopo il sorteggio in occasione dei sorteggi della League Phase di Champions League presso il Grimaldi Forum di Montecarlo - Ha capito subito la mentalità bergamasca, la cultura del lavoro al primo posto, si è integrato bene e sono convinto che darà il massimo per questa manifestazione. Anche oggi abbiamo vissuto un’atmosfera fantastica. Il mercato? Finirà presto, pensiamo al campo: il campionato è iniziato e a metà settembre inizierà la Champions che dobbiamo affrontare gara dopo gara».

Il Chelsea sarà avversario anche del Napoli, Liverpool e Arsenal per l’Inter (ma le affronterà entrambe a San Siro), Juve di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. E per De Bruyne subito sfida da ex col Manchester City. Con Zlatan Ibrahimovic e Kakà a dividersi i compiti a Montecarlo - il primo a estrarre le palline e il secondo a premere il pulsante degli accoppiamenti stabiliti dal software prima di darsi il cambio - ha preso vita la Champions League 2025-26. Il format, come già accaduto la scorsa stagione, prevede una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata fra il 16 e il 18 settembre, seconda fra il 30 settembre e l’1 ottobre, terza il 21-22 ottobre, quarta il 4-5 novembre, quinta il 25-26 novembre, sesta il 9/10 dicembre, settima il 20-21 gennaio e l’ottava e ultima il 28 gennaio.

La finale a Budapest

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 30 maggio a Budapest all’inedito orario delle 18.

Le rivali delle italiane

Queste le rivali delle italiane (H in casa, A in trasferta) in attesa del calendario che sarà pubblicato sabato:

INTER: Liverpool (H), Borussia Dortmund (A), Arsenal (H), Atletico Madrid (A), Slavia Praga (H), Ajax (A), Kairat Almaty (H), Union Saint Gilloise (A).

ATALANTA: Chelsea (H), Psg (A), Bruges (H), Eintracht Francoforte (A), Slavia Praga (H), Marsiglia (A), Athletic Bilbao (H), Union Saint Gilloise (A).

JUVENTUS: Borussia Dortmund (H), Real Madrid (A), Benfica (H), Villarreal (A), Sporting Lisbona (H), Bodo/Glimt (A), Pafos (H), Monaco (A).

NAPOLI: Chelsea (H), Manchester City (A), Eintracht Francoforte (H), Benfica (A), Sporting Lisbona (H), Psv (A), Qarabag (H), Copenhagen (A).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Atalanta
Real
Inter
Juventus
Napoli
Galatasaray