Ciclismo su pista: record dell’Australia, l’Italia di Consonni lotterà per il bronzo

Inseguimento su pista: la squadra femminile

Il miglior tempo assoluto è della Nuova Zelanda con un ottimo 4.04.679, a quattro decimi dal record del mondo. Seguono Stati Uniti (4.05.238) e Gran Bretagna (4.06.710) prima delle azzurre, che sfideranno proprio le All Blacks nel primo turno. In caso di vittoria, si giocherà per l’oro. In caso di ko, l’Italia potrebbe rientrare nei giochi per il bronzo: per farlo, dovrà ottenere uno dei due migliori tempi, considerando anche le squadre dal 5° all’8° posto.