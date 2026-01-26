Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Como-Atalanta, settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi

IL PROVVEDIMENTO. Pesano, con tutta probabilità, gli scontri tra le tifoserie nel mese di agosto, sull’autostrada A1. Contro il Parma la protesta della Curva Nord.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una «sciarpata» dei tifosi dell’Atalanta
Una «sciarpata» dei tifosi dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Domenica 1° febbraio si gioca Como-Atalanta, scontro diretto chiave nella corsa alle coppe europee. E allo stadio Sinigaglia non ci saranno tifosi nerazzurri: con decreto prefettizio è stata decisa la chiusura del settore ospiti. E ai residenti in provincia di Bergamo non sarà possibile acquistare biglietti in altre aree dello stadio.

Gli incidenti ad agosto

Pesano, con tutta probabilità, gli scontri tra alcune frange delle tifoserie di Atalanta e Como nella tarda serata del 30 agosto scorso, nel piazzale dell’area di sosta Somaglia Est, sull’autostrada A1. I bergamaschi stavano rientrando a Bergamo, attorno alle 23, dalla trasferta a Parma e i comaschi da quella di Bologna, in occasione della seconda giornata di campionato.

La protesta

Domenica 25 gennaio alcuni gruppi della Curva Nord atalantina avevano protestato, con una coreografia, contro i divieti alle trasferte degli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Como
Parma
Sport
Calcio
Atalanta
Curva Nord