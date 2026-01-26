Como-Atalanta, settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi

Domenica 1° febbraio si gioca Como-Atalanta, scontro diretto chiave nella corsa alle coppe europee. E allo stadio Sinigaglia non ci saranno tifosi nerazzurri: con decreto prefettizio è stata decisa la chiusura del settore ospiti. E ai residenti in provincia di Bergamo non sarà possibile acquistare biglietti in altre aree dello stadio.