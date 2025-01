Con L’Eco il Fubalcode per iniziare a giocare coi primi pronostici dell’Atalanta

Come giocare a Fubal

Mercoledì 8 gennaio è stato pubblicato il primo Fubalcode, un codice univoco che i lettori della versione cartacea de L’Eco di Bergamo possono inserire su Fubal per pronosticare l’esito di Udinese-Atalanta. Non hai trovato il giornale di ieri e vuoi giocare lo stesso? Niente paura, puoi acquistare la versione digitale di oggi, di domani o di sabato 11 gennaio per partecipare a Fubal e pronosticare Udinese-Atalanta. Martedì prossimo verrà pubblicato un nuovo Fubalcode per pronosticare i match della settimana, tra cui la sfida contro la Juventus di martedì 14 e quella contro il Napoli di sabato 18 gennaio. A partire dalla prossima settimana e fino alla conclusione del concorso, il Fubalcode sarà pubblicato ogni martedì. Questo codice consentirà di giocare fino al lunedì successivo per tutti coloro che leggono il giornale cartaceo senza un abbonamento. E per gli abbonati? Gli abbonati digitali, sia al quotidiano che a Corner, verranno riconosciuti automaticamente dal sistema. Gli abbonati cartacei riceveranno i dati necessari, via email o posta, per accedere al concorso online dopo essersi registrati su www.ecodibergamo.it. Iscriversi a Fubal (fubal.ecodibergamo.it) è un modo divertente per vivere le emozioni delle competizioni insieme all’Atalanta. Di ogni gara pronostica l’esito, il risultato esatto, i tre marcatori nerazzurri e il migliore in campo, decretato dalle pagelle de L’Eco di Bergamo. Le prossime partite contro Udinese, Juventus e Napoli sono molto importanti per i nerazzurri che possono riavvicinarsi al Napoli ed alla vetta. Segneranno Lookman e De Ketelaere? Retegui ci sarà? Fai il tuo pronostico su Fubal e vivi le partite dell’Atalanta come mai prima d’ora.