Fubal, ora si comincia: caccia ai primi pronostici

Finalmente è arrivato il momento di Fubal, il nuovo concorso indetto dal nostro giornale. Da mercoledì 8 gennaio è possibile pronosticare le gare dell’Atalanta fino al 31 maggio, in Serie A, Coppa Italia e Champions League, per provare a vincere una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet e Italian Optic.

Come partecipare

Registratevi se non lo avete già fatto sul nostro sito. Con le stesse credenziali accedete a fubal.ecodibergamo.it e scegliete un nickname. Sull’edizione dell’8 gennaio, sulla prima pagina del giornale cartaceo, troverete un codice alfanumerico, chiamato Fubalcode, necessario per partecipare. Dopo l’accesso a Fubal, il sistema vi chiederà di inserire un codice. Inserite il Fubalcode e fate il vostro pronostico per Udinese-Atalanta, la prossima gara dei nerazzurri. Nelle prossime settimane per partecipare al concorso dovrete acquistare una copia cartacea del martedì con un codice diverso. Solo per questa settimana il Fubalcode è pubblicato mercoledì.

Se siete abbonati cartacei riceverete i dati del vostro abbonamento per posta o email. Al primo accesso, Fubal vi guiderà nell’associare il vostro abbonamento inserendo i dati ricevuti. G li abbonati digitali al giornale o a Corner saranno riconosciuti automaticamente dal sistema e potranno giocare subito. Vale anche per gli acquirenti digitali del giornale che all’acquisto di una copia potranno giocare fino al lunedì successivo.

Come giocare

L’Atalanta riuscirà a tornare da Udine con tre punti e riagganciare il Napoli in vetta? Lookman e De Ketelaere torneranno al gol? Fate il vostro pronostico su Fubal. Per ogni gara indicate l’esito (vittoria, pareggio o sconfitta), il risultato, tre marcatori nerazzurri (anche marcature multiple o autogol degli avversari) e il migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle pagelle pubblicate sul giornale il giorno dopo la gara. Il pronostico potrà essere modificato fino a due ore dall’inizio dell’incontro.

I premi