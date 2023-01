Conti&Ghilardi show, le regine bergamasche sognano agli Europei

Due coppie, un sogno in ghiaccio: gli Europei. Da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio, alla Metro Arena di Espoo, in Finlandia, Sara Conti, 22 anni di Zanica, con Niccolò Macii, e Rebecca Ghilardi, 23 anni di Pedrengo, con Filippo Ambrosini, puntano a portare Bergamo al centro della kermesse continentale di pattinaggio di figura , pur con prospettive diverse: la conferma della favola, per Sara e Niccolò; la consacrazione internazionale per Rebecca e Filippo. Entrambe le coppie hanno chance di medaglia perché mai come stavolta la congiuntura astrale sembra favorevole: è l’anno post-olimpico (tradizionalmente per qualcuno di passaggio), senza la potenza russa.