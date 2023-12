Coppa del Mondo, annullata la discesa maschile. Goggia sogna in gigante

Sofia Goggia si scalda, Mattia Casse resta al palo . La due giorni nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino perde la prima discesa libera maschile di Beaver Creek , prevista per venerdì primo dicembre e che avrebbe visto al cancelletto di partenza, tra gli azzurri, il piemontese da anni residente a Chiuduno . Il via alla gara era prevista per le 18,45 italiane ma fin dalla mattinata la neve caduta sulla pista del Colorado e poi la nebbia hanno complicato il lavoro degli organizzatori che dopo una serie di rinvii nella speranza di riuscire a «pulire» la pista si sono dovuti arrendere e annunciare la cancellazione della gara . Meteo permettendo la seconda libera maschile è in programma sabato 2 dicembre (18.45), mentre domenica 3 è in calendario un superG.

Sofia Goggia in Gigante

A Mont Tremblant, in Canada, invece, Sofia Goggia attende conferme dal primo dei due giganti femminili in programma sabato 2 (il secondo domenica 3): prima manche alle 17 italiane, la seconda alle 20,15 con diretta su Raisport ed Eurosport. Sofia è reduce da un buon avvio di stagione in gigante, con il 16° posto a Soelden e il 9° a Killington, e cerca continuità nella disciplina. Anche in questo caso c’è l’incognita meteo e in più c’è il fattore novità, dato che la località canadese è al debutto in Coppa del Mondo. «È una pista nuova per tutte, dopo Killington abbiamo voglia di riscatto», ha detto Sofia. La svizzera Lara Gut, a segno nei primi due giganti stagionali. è la grande favorita. Per le azzurre sognano il colpaccio Federica Brignone e Marta Bassino.