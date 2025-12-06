Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Coppa del mondo, Della Vite cerca il riscatto a Beaver Creek

SCI ALPINO. Dopo le prove opache dell’avvio di stagione, domenica 7 dicembre il poliziotto di Ponteranica vuole riprendere a brillare nel gigante in Colorado (alle 18 e alle 21). Occhi puntati sullo svizzero Odermatt.

Filippo Della Vite, 24 anni, poliziotto di Ponteranica, qui in azione nel primo gigante stagionale a Soelden. Domenica 7 cerca il riscatto a Beaver Creek
Filippo Della Vite, 24 anni, poliziotto di Ponteranica, qui in azione nel primo gigante stagionale a Soelden. Domenica 7 cerca il riscatto a Beaver Creek
(Foto di Trovato/Pentaphoto)

Per scacciare cattivi pensieri e tornare a vedere azzurro. Filippo Della Vite ci riprova. Dopo la delusione nella gara di Copper Mountain, con l’esclusione dai 30, domenica 7 dicembre il 24enne poliziotto di Ponteranica cerca l’acuto che manca nel gigante americano di Beaver Creek (diretta alle 18 e alle 21 su Raidue).

Della Vite ha bisogno di scrollarsi di dosso un periodo negativo che in gigante dura dall’ultima gara della scorsa stagione, a Hafjell in Norvegia, passando per la gara d’esordio della stagione in corso, nell’apertura a Soelden.

Oltre al bergamasco per l’Italsci saranno in gara Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer. Il favorito resta lo svizzero Marco Odermatt, reduce dall’uscita a Copper Mountain.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
filippo della vite
Marco Odermatt
Coppa del Mondo