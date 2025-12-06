Sport / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025
Coppa del mondo, Della Vite cerca il riscatto a Beaver Creek
SCI ALPINO. Dopo le prove opache dell’avvio di stagione, domenica 7 dicembre il poliziotto di Ponteranica vuole riprendere a brillare nel gigante in Colorado (alle 18 e alle 21). Occhi puntati sullo svizzero Odermatt.
Per scacciare cattivi pensieri e tornare a vedere azzurro. Filippo Della Vite ci riprova. Dopo la delusione nella gara di Copper Mountain, con l’esclusione dai 30, domenica 7 dicembre il 24enne poliziotto di Ponteranica cerca l’acuto che manca nel gigante americano di Beaver Creek (diretta alle 18 e alle 21 su Raidue).
Della Vite ha bisogno di scrollarsi di dosso un periodo negativo che in gigante dura dall’ultima gara della scorsa stagione, a Hafjell in Norvegia, passando per la gara d’esordio della stagione in corso, nell’apertura a Soelden.
Oltre al bergamasco per l’Italsci saranno in gara Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer. Il favorito resta lo svizzero Marco Odermatt, reduce dall’uscita a Copper Mountain.
