Coppa del Mondo, due discese e un superG: è il momento di Sofia Goggia

Primo weekend dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Si gareggia a Saint Moritz, in programma due discese e un superG. In Svizzera le italiane hanno conquistato 8 successi, e tre sono di Sofia Goggia . Per la bergamasca non è insomma un posto qualunque: sette podi con appunto tre vittorie, nel 2019 e nel 2023 in superG e nel 2022 in libera. Nelle due prove la 33enne, due volte terza, ha gestito senza forzare.

«Un po’ di imperfezioni»

«Non ho sciato particolarmente bene - ha detto - ho avuto un po’ di imperfezioni; le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno. La pista ha molte onde, analizzerò a dovere il tutto e proverò a dare il massimo in gara». Nel secondo test cronometrato, la migliore è stata la padrona di casa svizzera Joana Haehlen (1’32”70, Goggia a 21 centesimi). Spavento invece per Michelle Gisin, finita nelle reti: lesioni al polso, al ginocchio sinistro e alla colonna cervicale e operazione già nel tardo pomeriggio.