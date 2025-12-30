Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025

Coppa Italia, Bergamo sogna per un set, poi s’arrende alla corazzata Conegliano

VOLLEY. Martedì 30 dicembre a Villorba nei quarti di finale in gara secca le rossoblù spaventano la corazzata, vincendo il primo set prima di subire la reazione delle padrone di casa. Bene l’americana Jennifer Mosser

Jennifer Mosser (7) in azione contro il muro di Conegliano: l’americana ha preso per mano l’attacco del Volley Bergamo mettendo a segno 16 punti
Jennifer Mosser (7) in azione contro il muro di Conegliano: l’americana ha preso per mano l’attacco del Volley Bergamo mettendo a segno 16 punti
(Foto di Lvf)

Mezzora da sogno, poi coraggio e cuore. Martedì 30 dicembre a Villorba il Volley Bergamo 1991 si regala una serata da protagonista contro le «imbattibili» di Conegliano nei quarti di finale di Coppa Italia. Le rossoblù cedono al quarto set, dopo aver vinto il primo (25-23) al termine di una frazione giocata punto a punto con l’americana Jennifer Mosser (16 punti alla fine) sugli scudi e aver sperato per un po’ nel botto di San Silvestro anticipato.

La reazione di Conegliano

Sotto di un set, Conegliano ruggisce con l’orgoglio della leonessa ferita, firma il secondo set (25-21) trascinata da Haak (28 punti, mvp della partita) e sullo slancio anche il terzo (25-14) ma quando sembra sul punto di crollare Bergamo trova la forza di giocarsela alla pari e cede solo nel finale (25-23 per le padrone di casa).

Per le rossoblù una bella iniezione di fiducia in vista del campionato, Conegliano approda alla Final Four e in semifinale troverà Novara che ha battuto Milano.

Bergamo
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo 1991