Coppa Italia, Palladino dopo il pareggio: «Mi godo il momento all’Atalanta, vogliamo la finale»

«Non ho mai pensato cosa sarebbe stato se fossi arrivato prima, non penso a quello che sarebbe potuto essere. Sono felice di essere qui, mi godo il momento e sto dando tutto per questi colori e questa società che mi sta dando grande fiducia, è bello lavorare qui e i risultati si vedono». Sono queste le parole di Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa dopo il pareggio con la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. «Sento allenatori lamentarsi dei calendari, io sono orgoglioso di giocare in tre competizioni e fare più partite possibili. Stasera (4 marzo nde) è stata una bella partita, contro una squadra forte e allenata molto bene, che ti può mettere in difficoltà».