Coppa Italia, Zalewski: «Archiviamo Sassuolo, Lazio è una grande squadra»

«Contro la Lazio dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo, rimanendo concentrati per 90 minuti , consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno»: Nicola Zalewski ha introdotto a Sport Mediaset la semifinale di andata di Coppa Italia dell’Atalanta mercoledì sera (4 marzo, ore 21) all’Olimpico di Roma.

«Sappiamo di incontrare una grande squadra che ci in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà», il commento del laterale-trequartista, a segno nel precedente di campionato il 14 febbraio scorso. «Siamo l’unica italiana rimasta in corsa in Champions League e non vogliamo certo fermarci qui - chiude il nazionale polacco -. Domenica col Sassuolo è stata una partita negativa: nei primi 15-20 minuti eravamo entrati bene, poi ci siamo spenti iniziando a sbagliare tecnicamente le giocate».