Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Coppa Italia, Zalewski: «Archiviamo Sassuolo, Lazio è una grande squadra»

COPPA ITALIA. Il giocatore dell’Atalanta: «Dobbiamo rimanere concentrati per 90 minuti». Si gioca mercoledì 4 marzo all’Olimpico di Roma.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nicola Zalewski
Nicola Zalewski

«Contro la Lazio dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo, rimanendo concentrati per 90 minuti, consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno»: Nicola Zalewski ha introdotto a Sport Mediaset la semifinale di andata di Coppa Italia dell’Atalanta mercoledì sera (4 marzo, ore 21) all’Olimpico di Roma.

«Sappiamo di incontrare una grande squadra che ci in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà», il commento del laterale-trequartista, a segno nel precedente di campionato il 14 febbraio scorso. «Siamo l’unica italiana rimasta in corsa in Champions League e non vogliamo certo fermarci qui - chiude il nazionale polacco -. Domenica col Sassuolo è stata una partita negativa: nei primi 15-20 minuti eravamo entrati bene, poi ci siamo spenti iniziando a sbagliare tecnicamente le giocate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Sassuolo
Sport
Calcio
Politica
governo
Organizzazioni sportive
Nicola Zalewski
Atalanta
lazio