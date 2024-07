Corri nei Borghi 2024, si comincia venerdì 5 luglio a Rovetta. «Il circuito cresce»

«Il format piace, il circuito è in crescita». È tutto pronto per l’edizione numero 17 di «Corri nei Borghi» , la tradizionale kermesse podistica in otto atti che attraverserà la Valle Seriana a partire dalla tappa inaugurale di venerdì 5 luglio, la «Rooster Run» a Rovetta .

«Un format che piace»

La kermesse è stata presentata lunedì primo luglio a Rovetta. «Siamo soddisfatti – ha detto Giuseppe Pellegrinelli. membro del direttivo del circuito Corri nei Borghi –, il circuito è in crescita. Un format che piace e ha successo grazie anche alle scelte organizzative che lasciano autonomia alle società del territorio, sotto il cappello del circuito». L’iniziativa porterà in valle tanti atleti in un mix tra sport e promozione del territorio che vedrà trasversalmente in corsa bimbi, ragazzi, non competitive per adulti e gare per tesserati Fidal e assegnerà il Trofeo per società Danilo Fiorina alla memoria.