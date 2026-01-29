Sport / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026
Crans Montana, Goggia cerca certezze sulla pista dei sorrisi: ultimo test pre-Giochi
SCI ALPINO. Venerdì 30 gennaio in Svizzera Sofia va a caccia di risposte nella libera sulla pista dove ha già vinto 4 volte. «Utile per la giusta fiducia verso Milano-Cortina». Partirà col pettorale numero 9. Sabato 31 il superG.
Crans Montana, due gare, un obiettivo: trovare le risposte giuste prima di Milano-Cortina. Venerdì 30 gennaio in discesa, sabato 31 nel superG Sofia Goggia va alla ricerca delle sensazioni giuste negli ultimi appuntamenti prima dei Giochi sulla pista che le ha regalato quattro successi (2019, en plein nel 2021, 2023) e un terzo posto (2022).
«È utile uscire da queste giornate con la giusta fiducia verso Milano-Cortina», ha detto la fuoriclasse bergamasca alla vigilia. La due giorni in Svizzera si apre con la discesa (10, diretta su Raisport ed Eurosport) col via abbassato alla partenza del superG (alle 11 di sabato 31) per le condizioni meteo che annunciano neve.
Sofia partirà col pettorale numero 9, in gara per le azzurre anche Laura Pirovano (10), Nicol Delago (20), Nadia Delago (22), Elena Curtoni (23), Roberta Melesi (37) ed Asja Zenere (45). Federica Brignone (16) sarà certamente al via sabato 31 in superG, ma deciderà solo in extremis se partecipare anche alla discesa.
