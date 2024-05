Cronoscalata a Gervasoni e Mariani, domenica la Camminata per 12mila - Video

C’è la firma di Michele Gervasoni e Arianna Mariani sulla prima Cronoscalata che nel tardo pomeriggio di sabato 18 maggio ha fatto da antipasto alla 15ª Camminata nerazzurra di nerazzurra di domenica. i due portacolori dei Runners Bergamo sono stati i più veloci sul percorso di tre chilometri (con 220 metri di dislivello) dal Sentierone a San Vigilio: 12’37” per Gervasoni, 16’21” per Mariani. Al via della Cronoscalata dal cuore del Villaggio nerazzurro centro atleti (tutto esaurito), mentre per la tradizionale camminata sono attesi oltre 12mila persone che si distribuiranno sui tre percorsi di 6, 10 e 17 chilometri: si parte alle 8,45 dal Sentierone, con il presidente nerazzurro Antonio Percassi (che firma la maglia) a dare il via.

I tre percorsi

L’evento proposto dal Centro di coordinamento del Club Amici dell’Atalanta colorerà quindi di nerazzurro la domenica mattina in città, con i tre percorsi che si snoderanno verso Città Alta (con una puntata sui Colli e a San Vigilio per il più impegnativo) per poi rientrare a verso al Sentierone.

6 km: Sentierone, viale Roma, viale V. Emanuele, porta S. Agostino, viale della Fara, porta S. Lorenzo, via Maironi da Ponte, ciclopedonale Morla, via Baioni, via Sauro, via C. Battisti, via S. Giovanni, via Pignolo, via Tasso, Sentierone.

10 km: viale Roma, viale V. Emanuele, porta S. Agostino, viale delle Mura, via S. Giacomo, via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, piazza Mascheroni, piazza Cittadella, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, ciclopedonale Morla, via Baioni, via Sauro, via C. Battisti, via S. Giovanni, via Pignolo, via Tasso, Sentierone.