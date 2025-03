Cuadrado ko, si va verso il tridente classico nel super scontro di domenica con l’Inter

Cuadrado non è un titolare, ma contro la Juventus aveva giocato dal 1’ e per l’allenatore nerazzurro il 36enne colombiano rappresenta un’arma tattica molto importante sulle corsie esterne, oltre a essere un giocatore dalla grandissima esperienza, che nel superscontro di domenica 16 marzo al Gewiss Stadium (ore 20,45) contro l’Inter, in vetta alla Serie A, con un +1 sul Napoli e un +3 sull’Atalanta, avrebbe potuto rivelarsi estremamente utile.

I bergamaschi andranno a caccia di una vittoria che, in caso di non vittoria del Napoli a Venezia, vorrebbe dire primo posto in classifica.

Modulo: 3-4-3 o 3-4-2-1

Senza Cuadrado, Gasperini ha essenzialmente due alternative per l’attacco che sicuramente contemplerà la presenza di Retegui e Lookman: potrebbe optare per un tridente classico con il terzo interprete che sarebbe De Ketelaere, e sarebbe la soluzione prediletta considerando che l’Inter si difende a tre, oppure potrebbe inserire Pasalic per una soluzione un po’ più prudente ed equilibrata. Dunque, 3-4-3 o 3-4-2-1. Vedremo cosa escogiterà Gasp per dare scacco matto a Inzaghi che è un po’ la sua bestia nera: l’Inter, infatti, vince da sette partite consecutive contro l’Atalanta. Giovedì 13 marzo seduta mattutina a Zingonia.

