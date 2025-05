Da Fiona May a Ivan Gotti, inizia il Time Out Sport Festival

Fiona May apre le Olimpiadi dell’Isola Bergamasca

Sabato 24 maggio il festival prenderà il via con le Olimpiadi dell’Isola Bergamasca, in programma dalle ore 14 al Centro Sportivo di via Olimpia, 3 a Presezzo. L’evento, interamente dedicato agli studenti delle scuole locali, vedrà la partecipazione di Fiona May, leggenda dell’atletica leggera e due volte campionessa mondiale di salto in lungo. May premierà i giovani atleti in gara e sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico alle 20.45 al Teatro Verdi di Bonate Sopra, in dialogo con la giornalista Anna Gandolfi.