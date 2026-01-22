Da «Marty Supreme» a «Sentimental Value». Al cinema film da Oscar - I trailer

Tra le uscite più chiacchierate c’è «Marty Supreme», diretto da Josh Safdie, film di genere biografico-drammatico che racconta l’ascesa e le contraddizioni di Marty Reisman, leggendario campione di ping-pong americano. Protagonista è Timothée Chalamet, affiancato da Gwyneth Paltrow e Odessa A’zion. Safdie imprime al racconto il suo stile nervoso e immersivo, trasformando lo sport in una metafora di ossessione e ambizione. Chalamet per questo ruolo è stato premiato come miglior attore sia ai Critics Choice Awards sia ai Golden Globe, e ora è ufficialmente candidato agli Oscar:

«Marty Supreme» concorre infatti per miglior film e miglior regia (Josh Safdie), oltre che per miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), sceneggiatura originale, e diverse categorie tecniche come fotografia, montaggio, costumi, scenografia e la nuova categoria casting.

Sul fronte del thriller arriva «Mercy – Sotto accusa», diretto da Timour Bekmambetov. Il film mescola azione e fantascienza in una storia ambientata in un futuro prossimo, in cui un detective, interpretato da Chris Pratt, si ritrova coinvolto in un sistema giudiziario automatizzato che sembra averlo già condannato. Quella di Bekmambetov è una riflessione ad alta tensione sul controllo tecnologico e sulla presunzione di colpevolezza, con un ritmo serrato e numerosi colpi di scena. Nel cast anche Rebecca Ferguson e Annabelle Wallis.

Per chi ama il cinema d’autore, arriva «Sentimental Value», diretto dal norvegese Joachim Trier. Il dramma familiare vede protagonisti Renate Reinsve e Stellan Skarsgård nei panni di una figlia e di un padre che si ritrovano dopo anni di distanza emotiva. Attraverso dialoghi intimi e momenti di silenzio, Trier esplora il peso dell’eredità affettiva e il valore dei legami imperfetti. Il film è stato accolto molto positivamente per la sua delicatezza e per le interpretazioni del cast: i due protagonisti hanno infatti entrambi vinto il premio di miglior attrice e miglior attore agli European Film Awards.

E ora per gli Oscar «Sentimental Value» ha raccolto 9 candidature, tra cui miglior film e miglior regia (Joachim Trier), oltre a miglior attrice protagonista (Renate Reinsve), miglior attore non protagonista (Stellan Skarsgård), due candidature per attrice non protagonista (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), sceneggiatura originale, montaggio e anche miglior film internazionale per la Norvegia.

Spazio anche alla commedia italiana con «2 cuori e 2 capanne», produzione nazionale diretta da Massimiliano Bruno. Il film mette al centro l’incontro (e lo scontro) tra due opposti irriducibili: lei odia gli uomini, lui odia le complicazioni. Quando una notte di passione li rende improvvisamente inseparabili, i due sono costretti a fare i conti con differenze, paure e aspettative, in una commedia che gioca su ironia e sentimenti. Nel cast Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Benedetta Tiberi, Francesca Alati e Marco Quaglia.

Gli appassionati dell’horror troveranno invece pane per i loro denti con «Return to Silent Hill», diretto da Christophe Gans. Ispirato all’universo del celebre videogioco, il film segue un uomo alla ricerca della donna amata in una città avvolta da una nebbia inquietante e popolata da incubi. Nel cast Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson. Gans torna alle atmosfere cupe e visionarie che avevano reso iconico il primo adattamento, con un’attenzione particolare all’estetica e al senso di perdita.

Le proiezioni speciali