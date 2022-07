Da un goriziano all’altro: l’Agnelli apre le porte a Pahor. «Onorato della chiamata»

A Bergamo c’è la staffetta dei goriziani: Jernej Terpin saluta, Mitja Pahor arriva. Il 22enne schiacciatore è l’ultimo acquisto dell’Agnelli Tipiesse, lunedì 11 luglio 2022 . Pahor ha giocato le ultime due stagioni in A3, prima a Macerata e poi a Portomaggiore ed è il tassello che mancava per comporre la squadra del coach Gianluca Graziosi in vista della prossima avventura in A2. Pahor si è detto felice e sorpresa della chiamata rossoblù. «Non mi aspettavo di essere chiamato da una delle più importanti squadre di A2 – ammette Mitja –: ho sempre seguito e ammirato Bergamo , per la presenza di Terpin e ora sono felice e onorato di poter indossare questa maglia. Farò parte di un gruppo di schiacciatori, con Cominetti, Held e Mazzon, dai quali potrò imparare molto. Sono un atleta più tecnico che fisico e preferisco la ricezione alla fase in attacco. Avrò la possibilità di allenarmi a fianco di Padura Diaz, da cui cercherò di imparare qualcosa ogni giorno».