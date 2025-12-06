Dal Colle delle Finestre, il volo del «Falco» verso il Giro d’Italia

Solo uno degli ultimi dieci Giro d’Italia è stato vinto da un italiano. Nel 2016, il secondo di Vincenzo Nibali. Ma ci sono state epoche, più di una in realtà, dominate dal nostro ciclismo: come dal 1997 al 2007, quando solo il tricolore ha sventolato sul grandino più alto del podio. La storia di oggi viene proprio da quel decennio e ha un sapore tipicamente bergamasco.