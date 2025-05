Dal portiere Pelizzoli alle master class di yoga: avanti con il Time Out Sport Festival

È tempo di masterclass di yoga per chi ha voglia di praticare: ci sarà Silvia Lucchini, docente di yoga e fondatrice del progetto Le Yogine. L’appuntamento è per martedì 27 maggio alle ore 16:30 presso HBeach di via al Porto, 12 a Villa d’Adda. Un pomeriggio dedicato al benessere psicofisico attraverso la pratica dello yoga, dedicato a tutte le persone dai 12 anni in su, articolata in due sessioni distinte: una dedicata ai principianti e una riservata a chi ha già esperienza.