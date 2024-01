De Roon al lavoro con i compagni: lunedì sera contro il Frosinone ci sarà

Buone notizie in casa Atalanta nell’allenamento di venerdì 12 gennaio: Marten De Roon ha lavorato in gruppo mostrando di aver recuperato dopo il brutto colpo alla testa che mercoledì l’aveva costretto a uscire a metà del primo tempo della partita con il Milan di Coppa Italia. Il centrocampista olandese sarà quindi a disposizione per la sfida di lunedì sera (alle 20,45 al Gewiss Stadium) contro il Frosinone .

Tre invece gli assenti: Ademola Lookman è impegnato in Coppa d’Africa, Hans Hateboer è alle prese con una lesione al soleo e El Bilal Touré sta recuperando dall’infortunio della scorsa estate (tendine rotto) e ha svolto una parte del lavoro con i compagni. L’avventura di Lookman in Coppa d’Africa inizierà domenica 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale. Per Hateboer e Touré non è escluso il ritorno in campo per il successivo impegno dei nerazzurri, sabato 27 gennaio contro l’Udinese.