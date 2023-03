Della Vite ancora miglior azzurro in gigante. A Soldeu seconda top ten di fila: è 7°

Regolarmente nell’élite mondiale in questa stagione, Filippo con i suoi 21 anni è il presente e soprattutto il futuro dell’Italia in gigante in vista della Olimpiadi di Cortina-Milano . Una prestazione entusiasmante, quella di sabato 18 marzo, che fa il paio con quella della scorsa settimana a Kranjska Gora, in cui si era classificato sesto, suo migliore risultato in Coppa del Mondo. Ora la seconda top ten consecutiva con una rimonta dal 14° al 7° posto nella seconda manche.