Della Vite, rimonta gigante a Val d’Isère: è 15° dopo un’ottima seconda manche

Quindicesimo in rimonta e col sorriso. Non è ancora al massimo Filippo Della Vite , ma il piazzamento conquistato nel gigante di Coppa del Mondo a Val d’Isère sabato 13 dicembre è un passo avanti per il 24enne poliziotto di Ponteranica. Il sesto tempo nella seconda manche permette a Della Vite di scalare posizioni della gara dominata dalla Svizzera. I rossocrociati firmano una tripletta che incorona Loic Meillard davanti a Luca Aerni e a Marco Odermatt, solo terzo .

«Nella seconda manche mi sono piaciuto – ha sottolineato Filippo – ho fatto una buona prova, in spinta. Ora si tratta di portare la continuità in gara perché poi aumenta la confidenza e si possono ritrovare i buoni risultati».