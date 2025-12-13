Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Dicembre 2025
Della Vite, rimonta gigante a Val d’Isère: è 15° dopo un’ottima seconda manche
SCI ALPINO. Buona prova del 24enne poliziotto di Ponteranica nella gara in Francia dominata dalla Svizzera: vince Meillard, davanti ai connazionali Aerni e Odermatt. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottavo
Quindicesimo in rimonta e col sorriso. Non è ancora al massimo Filippo Della Vite, ma il piazzamento conquistato nel gigante di Coppa del Mondo a Val d’Isère sabato 13 dicembre è un passo avanti per il 24enne poliziotto di Ponteranica. Il sesto tempo nella seconda manche permette a Della Vite di scalare posizioni della gara dominata dalla Svizzera. I rossocrociati firmano una tripletta che incorona Loic Meillard davanti a Luca Aerni e a Marco Odermatt, solo terzo.
«Nella seconda manche mi sono piaciuto – ha sottolineato Filippo – ho fatto una buona prova, in spinta. Ora si tratta di portare la continuità in gara perché poi aumenta la confidenza e si possono ritrovare i buoni risultati».
Della Vite a parte, il migliore degli azzurri è Alex Vinatzer, ottavo dopo il sesto posto provvisorio nella prima manche. Un piazzamento che non soddisfa l’altoatesino, reduce dal 2° posto a Beaver Creek.
