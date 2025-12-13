Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Dicembre 2025

Della Vite, rimonta gigante a Val d’Isère: è 15° dopo un’ottima seconda manche

SCI ALPINO. Buona prova del 24enne poliziotto di Ponteranica nella gara in Francia dominata dalla Svizzera: vince Meillard, davanti ai connazionali Aerni e Odermatt. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottavo

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Filippo Della Vite, in azione nel gigante a Val d’Isère (Francia): il bergamasco ha chiuso 15° dopo un aver firmato il sesto tempo nella seconda manche
Filippo Della Vite, in azione nel gigante a Val d’Isère (Francia): il bergamasco ha chiuso 15° dopo un aver firmato il sesto tempo nella seconda manche
(Foto di Ansa)

Quindicesimo in rimonta e col sorriso. Non è ancora al massimo Filippo Della Vite, ma il piazzamento conquistato nel gigante di Coppa del Mondo a Val d’Isère sabato 13 dicembre è un passo avanti per il 24enne poliziotto di Ponteranica. Il sesto tempo nella seconda manche permette a Della Vite di scalare posizioni della gara dominata dalla Svizzera. I rossocrociati firmano una tripletta che incorona Loic Meillard davanti a Luca Aerni e a Marco Odermatt, solo terzo.

«Nella seconda manche mi sono piaciuto – ha sottolineato Filippo – ho fatto una buona prova, in spinta. Ora si tratta di portare la continuità in gara perché poi aumenta la confidenza e si possono ritrovare i buoni risultati».

Della Vite a parte, il migliore degli azzurri è Alex Vinatzer, ottavo dopo il sesto posto provvisorio nella prima manche. Un piazzamento che non soddisfa l’altoatesino, reduce dal 2° posto a Beaver Creek.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
filippo della vite
Coppa del Mondo