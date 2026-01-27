Dieci bergamaschi alle Olimpiadi. Stracciato il vecchio record di sei

L’ufficialità

Infatti dopo gli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) che prenderanno parte alle gare dei cinque sport sul ghiaccio (pattinaggio di figura e di velocità, short track, hockey e curling) la cui lista è stata diramata dalla Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg) pochi giorni fa, ha rotto gli indugi anche il presidente della Fisi (Federazione italiana sport invernali) Flavio Roda che lunedì 26 gennaio ha firmato la delibera che ufficializza la lista dei 109 azzurri (di cui 56 uomini, tre in più delle rappresentanti femminili) che difenderanno il tricolore negli sport della neve oltre a bob, slittino e skeleton.