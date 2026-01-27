Sport / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026
Dieci bergamaschi alle Olimpiadi. Stracciato il vecchio record di sei
LE CONVOCAZIONI. Sono Goggia, Moioli, Conti, Ghilardi, Zorzi, Tomasoni, Fumagalli, Previtali, Casse e Ferrari. Il precedente primato a Calgary 1988, nel 2022 erano 5. Della Vite e Ghisalberti speravano ma restano fuori.
Ora è ufficiale, saranno ben 196 gli azzurri che dall’accensione del braciere in programma venerdì 6 febbraio, per poco più di due settimane andranno a caccia di gloria a cinque cerchi a Milano Cortina 2026, la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali.
L’ufficialità
Infatti dopo gli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) che prenderanno parte alle gare dei cinque sport sul ghiaccio (pattinaggio di figura e di velocità, short track, hockey e curling) la cui lista è stata diramata dalla Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg) pochi giorni fa, ha rotto gli indugi anche il presidente della Fisi (Federazione italiana sport invernali) Flavio Roda che lunedì 26 gennaio ha firmato la delibera che ufficializza la lista dei 109 azzurri (di cui 56 uomini, tre in più delle rappresentanti femminili) che difenderanno il tricolore negli sport della neve oltre a bob, slittino e skeleton.
I dieci bergamaschi
Tra loro spiccano ben dieci bergamaschi (considerando due «naturalizzati» da anni residenti nella nostra provincia), esattamente suddivisi tra contingente maschile e femminile, un record assoluto che supera abbondantemente il precedente marcato a Calgary 1988 dove il dialetto «de noter» era parlato da sei concorrenti e che doppia le presenze di Pechino 2022, l’ultima edizione dei Giochi invernali nella quale i nostri erano appunto in cinque.
A rappresentare Bergamo ci saranno Goggia, Moioli, Conti, Ghilardi, Zorzi, Tomasoni, Fumagalli, Previtali, Casse e Ferrari.
