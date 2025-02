Discesa di Kvitfjell, Goggia fuori dal podio: è quarta

Azzurre fuori dal podio nonostante una grande prestazione individuale e di squadra nella prima delle due discese di Coppa del mondo di sci in programma a Kvitfjell nella giornata di venerdì 28 febbraio. Vittoria, la nona in carriera, per l’austriaca Cornelia Huetter in 1.31.46 . Secondo posto e primo suo podio un pò a sorpresa per la tedesca Emma Aicher in 1.321.61. Terza la neo campionessa del mondo, l’americana Breezy Johnson, in 1.31.86.

Per L’Italia è stata ancora una grande giornata di sci con subito dopo un pacchetto tutto italiano: Sofia Goggia quarta in 1.31,90, Federica Brignone quinta in 1.31.97 e Laura Pirovano 6/a in 1.32.01. Ma soprattutto Brignone ha aumentato il suo primato in classifica generale: ora è a 1.044 punti, lasciando così ancor più lontana a quota 831 la svizzera Lara Gut- Behrami, oggi finita solo dodicesima proprio davanti alla americana Lindsey Vonn. Federica - che vede così sempre più’ vicina la sua seconda grande Coppa del mondo - mantiene pure il primato della classifica di discesa con 334 punti e con Sofia Goggia sempre seconda a 310 davanti alla Huetter con 308.