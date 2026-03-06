Burger button
Sport / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Discesa libera in Val di Fassa: Pirovano in vetta. Goggia fuori dal podio

SCI. Pirovano trionfa in Val di Fassa: prima vittoria in carriera. Sul podio Aicher e Johnson, Goggia non è nelle prime dieci.

Sofia Goggia
Sofia Goggia

Venerdì 6 marzo resterà una data speciale per Laura Pirovano e per lo sci alpino italiano. Nella discesa libera della Coppa del mondo in Val di Fassa la 28enne trentina ha conquistato la prima vittoria della carriera, imponendosi sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Alle sue spalle la tedesca Emma Aicher, seconda, mentre il terzo posto è andato alla statunitense Breezy Johnson, tra le protagoniste attese anche nella discesa olimpica di Milano-Cortina 2026. Più indietro invece Sofia Goggia, che non è riuscita a inserirsi nella lotta per il podio.

Per Pirovano è il coronamento di un percorso di crescita costruito negli anni nelle discipline veloci. Il trionfo ha anche il sapore del riscatto. Solo poche settimane fa, il 31 gennaio a Crans-Montana, nel Super-G di Coppa del mondo, Pirovano era lanciata verso quella che sarebbe stata la sua prima vittoria: era saldamente in testa con un vantaggio consistente su tutte le avversarie, ma un clamoroso errore a pochi metri dal traguardo – con l’ultima porta saltata – le aveva tolto il successo.

Il fine settimana della Coppa del mondo femminile in Val di Fassa è appena iniziato. Il programma prevede sabato 7 marzo la seconda discesa libera (ore 11) e domenica 8 marzo il Super-G (ore 11).

Bergamo
Sport
Sci alpino
Evento sportivo
laura pirovano
Sofia Goggia
Emma Aicher
Breezy Johnson
Coppa del Mondo