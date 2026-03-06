Discesa libera in Val di Fassa: Pirovano in vetta. Goggia fuori dal podio

Venerdì 6 marzo resterà una data speciale per Laura Pirovano e per lo sci alpino italiano. Nella discesa libera della Coppa del mondo in Val di Fassa la 28enne trentina ha conquistato la prima vittoria della carriera , imponendosi sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Alle sue spalle la tedesca Emma Aicher , seconda, mentre il terzo posto è andato alla statunitense Breezy Johnson , tra le protagoniste attese anche nella discesa olimpica di Milano-Cortina 2026. Più indietro invece Sofia Goggia, che non è riuscita a inserirsi nella lotta per il podio.

Per Pirovano è il coronamento di un percorso di crescita costruito negli anni nelle discipline veloci. Il trionfo ha anche il sapore del riscatto. Solo poche settimane fa, il 31 gennaio a Crans-Montana, nel Super-G di Coppa del mondo, Pirovano era lanciata verso quella che sarebbe stata la sua prima vittoria: era saldamente in testa con un vantaggio consistente su tutte le avversarie, ma un clamoroso errore a pochi metri dal traguardo – con l’ultima porta saltata – le aveva tolto il successo.