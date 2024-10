Djimsiti vicino al rientro: domenica a Venezia potrebbe giocare dall’inizio

L’attesa sta per finire: dopo la sosta per le nazionali nel fine settimana riparte la Serie A con l’Atalanta che domenica 20 ottobre sarà impegnata sul campo del Venezia con fischio d’inizio alle 15. Una partita che potrebbe segnare il rientro dopo l’infortunio di Djimsiti e Ruggeri: per il difensore (reduce da un problema all’anca) non si esclude addirittura la presenza in campo dal primo minuto, mentre Ruggeri (ginocchio) potrebbe partire dalla panchina visto che sugli esterni Gasperini può contare su Bellanova e Zappacosta.