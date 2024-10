Tanti auguri Atalanta, Luca Percassi: «Società sana che continua a investire»

Quella che fino a qualche tempo fa era considerata la regina delle provinciali, oggi è qualcosa di più: da otto anni l’Atalanta lotta per i massimi obiettivi in Serie A e anche in campo internazionale. Oggi è alla quarta stagione della sua storia in Champions League e all’11ª nelle competizioni europee: in A è alla 64ª partecipazione (su 93 edizioni) e occupa l’undicesimo posto in questa classifica. Per l’Atalanta, un buon modo per spegnere le 117 candeline sarebbe vincere domenica a Venezia. I tifosi, intanto, festeggeranno già oggi, dalle 19, con un ritrovo organizzato al Baretto, storico locale davanti allo stadio.