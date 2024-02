Domenica all’insegna della corsa con la Mezza Maratona di Bergamo - Foto e video

Una festa di sport che colora Bergamo, chiusa al traffico per l’occasione. Siamo all’undicesima edizione della Bergamo Big Mat 21, che dalle nostre parti porterà più di 3500 runner, 125 dei quali dall’estero (44 le nazioni in gara).

L’antipasto sabato alle 18, con l’Urban Trail, sfida di 12,5 km con partenza e arrivo dal Sentierone dopo aver sgambettato in alcuni fra gli angoli più suggestivi di Città Alta: 1300 gli iscritti. Domenica il piatto forte per l’aspetto agonistico e l’impatto viabilistico. Alle 9, via alla 10 km: la vittoria va a Marco Delorenzi della Swiss Athletics (30.03), seguito da Xavier Chevrier (Atl. Valli Bg Leffe) in 30.20 ed Andrea Elia (La Recastello Radici Group) in 30.31. Prima delle donne Vivien Bonzi de La Recastello Radici Group in 35.22, seguita dalla Lucia Pelikanova (World Athletic) in 35.45 e Barbara Bani (Atletica Rodengo Saino) in 37.22.

Il podio dei 10.000: da sinistra Xavier Chevrier, Marco Delorenzi e Andrea Elia

(Foto di Bedolis) Alle 9,40 lo start della sfida più attesa, la mezza maratona (21 km, possibile anche il format 3x7 km), dove per gli uomini il podio ha visto in prima posizione Nicola Bonzi dell’Atletica Valle Brembana con 1.06.02, al secondo posto Antonino Lollo del Gruppo Alpinisico Vertovese con solo 4 secondi in più. Sul terzo gradino Marco Corti della Zerotrenta Triathlon Brescia in 1.09.08.

Mezza Maratona Bergamo: da sinistra Rollo, Bonzi, Corti

(Foto di Bedolis)

Il pubblico in centro

(Foto di Bedolis) Gaggi e Bonzi

(Foto di Bdolis) La corsa a Bergamo

(Foto di Bedolis)

Mezza Maratona Bergamo: da sinistra Todoran, Gaggi, Galimberti

(Foto di Bedolis) Le donne sul podio sono invece: la recastellina Alice Gaggi con 1.15.43, la romena Paula Todoran in 1.19.20 e Sara Galimberti della Dk Runners Milano in 1.20.19.

L’arrivo della prima dei 10.000: Vivien Bonz

(Foto di Bedolis)

Centro chiuso al traffico

In particolare la mattina, il cuore del centro e i quartieri di Santa Lucia e Borgo Santa Caterina saranno off limits. Le limitazioni riguardano tutti i mezzi, anche quelli dei residenti a cui però «sarà consentito raggiungere le rispettive abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi», recita l’ordinanza pubblicata dalla polizia locale di Bergamo. Il consiglio è di lasciare a casa l’auto o evitare le zone interessate: lo scorso anno, in occasione della manifestazione, il traffico andò in tilt, con lunghe code e rallentamenti lungo le vie principali, nonostante il dispiego di agenti messi in campo da Via Coghetti.