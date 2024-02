Urban Night Trail, che exploit: la carica dei 1.400 colora la città - Foto e video

Ci sono uno slovacco, un brembano e uno scozzese. Non è una barzelletta ma la cartolina del podio maschile dell’Urban Night Trail, antipasto della Bergamo Big Mat 21 (in programma domenica 4 febbraio dalle ore 9) andato in scena sabato 3 febbraio per la gioia dei 1.400 partecipanti che hanno festosamente invaso la città dopo essere partiti dal Sentierone poco dopo le 18.