Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

Tutto pronto per la 16ª edizione della Camminata Nerazzurra, appuntamento storico organizzato dal Club Amici dell’Atalanta. Non si tratta solo di una camminata, ma di un momento in cui i tifosi possono celebrare l’ennesima qualificazione alla Champions League e discutere della stagione che sarà. Sono esaurite le maglie celebrative di quest’anno con l’autografo di Marten de Roon. Chiunque si iscrivesse, nei punti vendita convenzionati, o agli stand prima della partenza, riceverà la maglia della scorsa edizione, con l’autografo del presidente Antonio Percassi. Le iscrizioni online sono chiuse.

Il programma

S’inizia sabato 31 maggio: alle 10,30 viene inaugurato il Villaggio nerazzurro, in piazza Vittorio Veneto, con attività per bambini. Alle 16 c’è la merenda.

Domenica, alle 7,15, si terrà la messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto e, alle ore 8,45, parte la Camminata. Alle 10,30 sono previste le premiazioni. Dalle 10 fino alle 13, orario di chiusura del Villaggio, per i più piccoli ci sono dei laboratori a cura di Villa Sant’Apollonia sull’importanza dell’igiene orale e tiro al bersaglio con gadget a cura di Italian Optic.

I percorsi

I percorsi della camminata non competitiva sono adatti a tutti, grandi e piccoli, e sono identici alla scorsa edizione, nella lunghezza, 6, 10 e 17 chilometri, e nel tracciato.

Il percorso da 6 chilometri parte dal Sentierone e si snoda tra viale Roma, viale V. Emanuele, porta Sant’Agostino, viale della Fara, porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, via Battisti, via S. Giovanni, via Pignolo e via Tasso, per chiudere sul Sentierone.

Il percorso da 10 chilometri è identico fino a porta Sant’Agostino, poi si snoda tra viale delle Mura, via S. Giacomo, via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, piazza Mascheroni, piazza Cittadella, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, ciclopedonale del Morla e, da qui, chiude, allo stesso modo di quello da sei.