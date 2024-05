Domenica torna la Camminata Nerazzurra, ecco le limitazioni al traffico e alla sosta

Sarà la 15esima edizione, con partenza e arrivo sul Sentierone (come le precedenti). Appuntamento la mattina di domenica 19 maggio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede i seguenti provvedimenti viabilistici.

Tutte le info

dalle ore 07.00 di venerdì 17 maggio 2024 alle ore 16.00 domenica 19 maggio 2024 e comunque sino a cessato bisogno:

Piazza Vittorio Veneto n. 14:

• Deviazione pedoni a margine dell’occupazione

sul Sentierone, nel tratto compreso tra viale Roma e via T. Tasso:

• deroga al vigente divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli per i mezzi al servizio della manifestazione;

• deroga al vigente divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati, per i mezzi al servizio della manifestazione;

Dalle ore 06.00 di domenica 19 maggio 2024 alle ore 14.00 e comunque sino a cessato bisogno:

Largo Colle Aperto, lato lungo le mura:

• divieto di sosta con rimozione forzata esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione per circa 7 posti auto;

Dalle ore 07.00 di domenica 19 maggio 2024 alle ore 16.00 e comunque sino a cessato bisogno:

Piazza Matteotti Giacomo, nel tratto compreso tra via Roma e via Tasso:

• divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi a servizio della manifestazione;

dalle ore 08.45 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della manifestazione lungo il percorso della manifestazione.

I tre percorsi

1) KM 6

SENTIERONE, VIALE ROMA, VIALE VITTORIO EMANUELE, PORTA SANT’AGOSTINO, VIA FARA, PORTA SAN LORENZO, VIA MAIRONI DA PONTE, CICLOPEDONALE MORLA, VIA BAIONI, VIA SAURO, VIA CESARE BATTISTI, VIA SAN GIOVANNI, VIA PIGNOLO, VIA TASSO, SENTIERONE

2) Km 10

SENTIERONE, VIALE ROMA, VIALE VITTORIO EMANUELE, PORTA SANT’AGOSTINO, VIALE DELLE MURA, VICOLO MURA DI SANTA GRATA, VIA SAN SALVATORE, PIAZZA MASCHERONI, PIAZZA CITTADELLA, LARGO COLLE APERTO, VIA BELTRAMI, VIA CASTAGNETA, VIA VALVERDE, CICLOPEDONALE MORLA, VIA BAIONI, VIA SAURO, VIA CESARE BATTISTI, VIA SAN GIOVANNI, VIA PIGNOLO, VIA TASSO, SENTIERONE

3) KM 17

SENTIERONE, VIALE ROMA, VIALE VITTORIO EMANUELE, PORTA SANT’AGOSTINO, VIALE DELLE MURA, COLLE APERTO, PORTA SANT’ALESSANDRO, VIA SUDORNO, VIA TORNI, VIA GENERALE MARIENI, VIA SAN SEBASTIANO, VIA COLLE DEI ROCCOLI, VIA ORSAROLA, VIA SCALVINI, VIA CAVAGNIS, VIA BELTRAMI, VIA CASTAGNETA, VIA VALVERDE, CICLOPEDONALE MORLA, VIA BAIONI, VIA SAURO, VIA CESARE BATTISTI, VIA SAN GIOVANNI, VIA PIGNOLO, VIA TASSO, SENTIERONE